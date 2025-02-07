Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονος που αυνανιζόταν σε λεωφορείο – Τον κατήγγειλε 24χρονη

Χειροπέδες πέρασαν χθες το βράδυ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης σε 29χρονο Έλληνα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 24χρονης ελληνικής καταγωγής.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 29χρονος συνελήφθη στην περιοχή των ΚΤΕΛ Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 29χρονος έβαλε το χέρι του μέσα από το παντελόνι του και έτριβε το μόριό του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια διαδρομής λεωφορείου του ΚΤΕΛ του νομού Καβάλας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.