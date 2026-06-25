Νέα Ιωνία: Εκατό χρόνια Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Σαφραμπόλεως

Με μία εβδομάδα λατρευτικών, πνευματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, από την Κυριακή 5 έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, ο Ιερός Ναός Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου Σαφραμπόλεως Νέας Ιωνίας τιμά τη συμπλήρωση εκατό ετών από τη θεμελίωσή του.

Στο επίκεντρο της εκατονταετηρίδας βρίσκονται δύο γεγονότα ιδιαίτερης σημασίας για την ενορία και ολόκληρη τη Νέα Ιωνία: το Τρισαρχιερατικό Συλλείτουργο της Κυριακής 12 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, και η μεγάλη επετειακή μουσικοχορευτική εκδήλωση του Σαββάτου 11 Ιουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Αγίου Στεφάνου Σαφραμπόλεως, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Νέας Ιωνίας.

Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, στις 07:00, θα αρχίσει η ακολουθία του Όρθρου και αμέσως μετά θα τελεσθεί Τρισαρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου.

Η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής αποτελεί εξαιρετική τιμή για την ενορία και σημαντικό σταθμό στη νεότερη ιστορία της. Ο Σεβασμιώτατος θα προστεί της ευχαριστιακής συνάξεως σε έναν ιστορικό προσφυγικό Ναό, ο οποίος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής, έχει πρόσφατα ανακαινισθεί εκ βάθρων και φυλάσσει ένα από τα σημαντικότερα σωζόμενα λείψανα του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.

Η αρχιερατική αυτή παρουσία αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέει τη μνήμη των Μικρασιατών προσφύγων με τον σύγχρονο Ελληνισμό της Διασποράς και αναδεικνύει την αδιάκοπη συνέχεια της ορθόδοξης πίστεως και της ιστορικής μνήμης.

Ένας Ναός συνδεδεμένος με την ίδρυση της Νέας Σαφράμπολης

Ο πάνσεπτος Ιερός Ναός Αγίου Στεφάνου βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίου Γεωργίου και Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, λίγα μόλις μέτρα από το Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και πλησίον του σταθμού ΗΣΑΠ «Νέα Ιωνία».

Πρόκειται για τον μοναδικό ενοριακό ιερό ναό στην Αττική που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Πρωτομάρτυρα και Αρχιδιάκονο Στέφανο.

Η ιστορία της ενορίας αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της εγκαταστάσεως των Μικρασιατών προσφύγων. Το 1924 κατασκευάστηκε ο πρώτος ξύλινος Ναός, η γνωστή «παράγκα», ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τις λατρευτικές ανάγκες των κατοίκων έως το 1936.

Ο σημερινός Ιερός Ναός θεμελιώθηκε το 1926, οικοδομήθηκε περί το 1945 και εγκαινιάστηκε στις 4 Ιουνίου 1950 από τον Επίσκοπο Ευρίπου Αλέξιο.

Οι πρόσφυγες τον ανήγειραν κατά το πρότυπο του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Θεοδωρουπόλεως της Μικράς Ασίας. Μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα το σχέδιο του Ναού που είχαν αφήσει πίσω, μαζί με τις εικόνες, τα ιερά κειμήλια, τις παραδόσεις και τη βαθιά ευλάβειά τους προς τον Άγιο Στέφανο.

Γύρω από τον πρώτο ξύλινο Ναό και αργότερα γύρω από τον σημερινό οικοδομήθηκε σταδιακά η νέα συνοικία της Σαφράμπολης. Η ιστορία του Ναού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της Νέας Ιωνίας και της πορείας των ανθρώπων που ξαναδημιούργησαν τη ζωή τους μετά τον ξεριζωμό.

Το άφθαρτο αριστερό πόδι του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου

Το κατεξοχήν γνώρισμα και πολυτιμότερο θησαύρισμα του Ιερού Ναού είναι το άφθαρτο, ευωδιάζον και μυροβλίζον αριστερό πόδι, από το γόνατο και πάνω, μετά του δέρματος, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σωζόμενο τμήμα του ιερού λειψάνου του Πρωτομάρτυρος Του Χριστού, το οποίο οι πρόσφυγες διέσωσαν και μετέφεραν από τη Μικρά Ασία στη Νέα Ιωνία ως την πολυτιμότερη παρακαταθήκη της εκκλησιαστικής τους ζωής.

Σύμφωνα με την παράδοση που διασώθηκε από τους προγόνους της ενορίας, το ιερό λείψανο είχε δωρηθεί στον Ναό της Σαφράμπολης από την Αγία Ευδοκία, αυτοκράτειρα του Βυζαντίου, ως έκφραση ευγνωμοσύνης για τη θαυματουργική θεραπεία του ποδιού της.

Επί έναν αιώνα το τίμιο λείψανο φυλάσσεται στον Ιερό Ναό της Νέας Ιωνίας και αποτελεί πηγή αγιασμού, παρηγοριάς και πνευματικής ενισχύσεως για τους πιστούς. Η παρουσία του προσδίδει στην εκατονταετηρίδα τον ουσιαστικό εκκλησιαστικό της χαρακτήρα και συνδέει ζωντανά τη σημερινή ενορία με την αλησμόνητη πατρίδα των προσφύγων.

Οι επετειακές εκδηλώσεις θα αρχίσουν την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 20:30, με Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σισώη του Μεγάλου. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα πραγματοποιηθεί η έξοδος του ιερού λειψάνου του Αγίου Στεφάνου από το Ιερό Βήμα.

Το τίμιο λείψανο θα παραμείνει προς προσκύνηση έως την ολοκλήρωση των επετειακών εκδηλώσεων.

Μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση στη Σαφράμπολη

Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Αγίου Στεφάνου Σαφραμπόλεως, πλησίον του Ιερού Ναού, μεγάλη επετειακή μουσικοχορευτική εκδήλωση, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Νέας Ιωνίας και του Ιερού Ναού.

Πολιτιστικοί και χορευτικοί σύλλογοι από τη Νέα Ιωνία και άλλες περιοχές της Αττικής θα παρουσιάσουν χορούς και τραγούδια από διαφορετικές περιοχές του Ελληνισμού. Μετά την ολοκλήρωση του μουσικοχορευτικού προγράμματος θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι με την ορχήστρα του Βαγγέλη Σαραντίδη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο όπου οι πρόσφυγες της Σαφράμπολης θεμελίωσαν τη νέα τους ζωή και οικοδόμησαν την ενοριακή τους κοινότητα. Η μουσική, ο χορός και οι παραδόσεις θα συναντήσουν την ιστορική μνήμη, αποδίδοντας τιμή στους πρώτους κατοίκους της περιοχής και σε όσους συνέβαλαν στη διαμόρφωση της Νέας Ιωνίας.

Η μουσικοχορευτική βραδιά αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές διοργανώσεις της εκατονταετηρίδας και απευθύνεται σε ολόκληρη την πόλη, στους απογόνους των προσφύγων, στους πολιτιστικούς φορείς και σε όλους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια δημόσια γιορτή μνήμης και παράδοσης.

Το υπόλοιπο επετειακό πρόγραμμα

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα τελεσθούν Ιερές Ακολουθίες, Παρακλήσεις προς τον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο, Ιερό Ευχέλαιο και ο πανηγυρικός εορτασμός του παρεκκλησίου του ναού, της Αγίας Ισαποστόλου Όλγας.

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί πνευματική ομιλία από τον π. Γεώργιο Σχοινά με θέμα «Κύριε, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου».

Την Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 19:00, θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα με πνευματική ομιλία του π. Σπυρίδωνος Βασιλάκου με θέμα «Η Οδύσσεια της πνευματικής ζωής».

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοικτός καθημερινά από τις 07:00 έως τις 21:00, προκειμένου οι πιστοί να έχουν τη δυνατότητα να προσκυνούν το τίμιο λείψανο του Αγίου Στεφάνου.

Οι εκδηλώσεις της εκατονταετηρίδας αποτελούν κορυφαίο εκκλησιαστικό, ιστορικό και πολιτιστικό γεγονός για την ενορία, τη Νέα Σαφράμπολη και ολόκληρη τη Νέα Ιωνία.

Ο Ιερός Ναός προσκαλεί τον ιερό κλήρο, τις αρχές, τους φορείς, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους απογόνους των προσφύγων και τον λαό της πόλεως να τιμήσουν με την παρουσία τους την ιστορική αυτή επέτειο.

Οι δύο κορυφαίες εκδηλώσεις

Κυριακή 12 Ιουλίου 2026

07:00 Όρθρος και στη συνέχεια Τρισαρχιερατικό Συλλείτουργο

Προεξάρχων ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος

Σάββατο 11 Ιουλίου 2026

20:00 Μεγάλη επετειακή μουσικοχορευτική εκδήλωση και λαϊκό γλέντι

Πλατεία Αγίου Στεφάνου Σαφραμπόλεως Νέας Ιωνίας

Τόπος

Ιερός Ναός Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου

Συμβολή οδών Αγίου Γεωργίου και Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου

Πλησίον Δημαρχείου Νέας Ιωνίας και σταθμού ΗΣΑΠ «Νέα Ιωνία»

1926–2026: Εκατό χρόνια εκκλησιαστικής ζωής, προσφυγικής μνήμης και αγιασμού

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.