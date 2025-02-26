Επιμένει μέχρι και σήμερα το πρωί το πρόβλημα που σημειώθηκε χθες στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, από τον σταθμό της 25ης Μαρτίου έως εκείνον στη Νέα Ελβετία, όπου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2.

Μεταξύ Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού 25ης Μαρτίου τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά και από τις δυο τροχιές. Για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους, οι επιβάτες πρέπει να μετεπιβιβάζονται στον Σταθμό της 25ης Μαρτίου, από την τροχιά 1 στην τροχιά 2 και αντιστρόφως. Ο Σταθμός της 25ης Μαρτίου λειτουργεί ως σταθμός μετεπιβίβασης.

Χθες Τρίτη το απόγευμα για περίπου μία ώρα, οι επιβάτες που αναχωρούσαν από τη Νέα Ελβετία κατέβαιναν στην 25ης Μαρτίου και επιβιβάζονταν σε νέο συρμό με κατεύθυνση το κέντρο.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης δεν είχαν ανακοινωθεί τα ακριβή αίτια του προβλήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.