Δεκαπέντε αντί για πέντε δημόσια σχολεία όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό, θα οργανώσουν το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου International Baccalaureate (IB) από το 2026.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Καθημερινή, από τα 15 σχολεία, Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα 9 βρίσκονται στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη 3 και από ένα στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Πάτρα και στον Βόλο.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στα Αγγλικά στη Β' και Γ' Λυκείου.

Στο IB θα διδάξουν εκπαιδευτικοί που ήδη υπηρετούν στα συγκεκριμένα δημόσια σχολεία και θα επιμορφωθούν καταλλήλως. Οι μαθητές θα αξιολογούνται με εργασίες και διαγωνίσματα όπως ορίζεται από τον International Baccalaureate Organisation (IBO).

Πηγή: skai.gr

