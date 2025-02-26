Μαφιόζικη εκτέλεση στη Θεσσαλονίκη: Ξεκαθάρισμα της τουρκικής μαφίας «βλέπουν» οι Αρχές

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών της τουρκικής μαφίας, βλέπουν οι Αρχές πίσω από την μαφιόζικη εκτέλεση στη Θεσσαλονίκη, έξω από τα ΚΤΕΛ, με τις έρευνες για τον δράστη να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως εκτιμάται, οι διαφορές είχαν να κάνουν με ναρκωτικά καθώς στην κατοχή του τραυματία Τούρκου οδηγού που επιβίωσε της επίθεσης βρέθηκε ποσότητα χασίς και έχει συλληφθεί, ενώ κατά το παρελθόν και ο ίδιος και το θύμα, ένας 39χρονος ομοεθνής του, είχαν προσαχθεί για μικροποσότητα ναρκωτικών.

Παράλληλα, οι κινήσεις του εκτελεστή δείχνουν επαγγελματισμό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο πρώτος πυροβολισμός ξεκίνησε στην έξοδο του Δενδροποτάμου, απέναντι από το Αστυνομικό Μέγαρο και ακολούθησε καταδίωξη ενός μαύρου τζιπ σε άλλο μαύρο όχημα που έφτασε μέχρι τα ΚΤΕΛ Μακεδονία.

Αφού έκλεισε το όχημα των δύο Τούρκων, ο ένοπλος κατέβηκε και πυροβόλησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο κεφάλι και τον θώρακα τον Τούρκο συνοδηγό του οχήματος 9 φορές και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα εξέπνευσε λίγο αργότερα ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

«Μας έκλεισαν τον δρόμο και άρχισαν να μας πυροβολούν», δήλωσε ο τραυματίας στους αστυνομικούς.

Στο μεταξύ, τόσο ο 39χρονος Τούρκος που έχασε τη ζωή του, όσο και ο συμπατριώτης του που οδηγούσε, δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι Αττικής και συγκεκριμένα ότι ο ένας διαμένει στην Αργυρούπολη και το θύμα στον Πειραιά, ενώ ερευνάται γιατί είχαν πάει στη Θεσσαλονίκη.

Ο τραυματίας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, έχοντας άδεια παραμονής, ενώ το θύμα είχε κάνει αίτηση ασύλου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου.

Σημειώνεται πως η ΕΥΠ και το ελληνικό FBI χαρτογραφεί και στη Θεσσαλονίκη τις κινήσεις της τουρκικής μαφίας, ενώ το θύμα είναι ο 12ος Τούρκος νεκρός στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.