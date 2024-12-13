Μετρό Θεσσαλονίκης: Δεύτερη σύλληψη και καταδίκη για φθορές

Νέα καταδίκη για φθορά σε εγκαταστάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης. Δύο μέρες μετά την καταδίκη ενός 19χρονου από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, σήμερα το ίδιο δικαστήριο, με την αυτόφωρη διαδικασία, έκρινε ένοχο έναν ακόμη 19χρονο, επειδή έβαψε ένα ηλεκτρολογικό κυτίο που βρίσκεται εξωτερικά του σταθμού «Αγίας Σοφίας» του Μετρό.

Συγκεκριμένα ο νεαρός τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 2 ετών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως. Προηγουμένως το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας με αντικείμενο που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, κατά συναυτουργία.

Η σύλληψή του έγινε χθες, το απόγευμα, όταν έγινε αντιληπτός από περαστικό να βάφει, με δύο άγνωστους συνεργούς του, και χρησιμοποιώντας μαρκαδόρο, τη λέξη SHARK στο παραπάνω κυτίο, στη συμβολή των οδών Εγνατία και Αγίας Σοφίας.

Ο ίδιος αποδέχθηκε την πράξη, για την οποία ζήτησε συγγνώμη. «Το έγραψα πάνω στη χαζομάρα μου, δεν ήξερα ότι είναι του Μετρό, καθώς είχε γραμμένες κι άλλες λέξεις δίπλα. Είναι το πιο ανούσιο πράγμα που έχω κάνει» ανέφερε στους αστυνομικούς, ενώ τόνισε ότι βρήκε το μαρκαδόρο στο πεζοδρόμιο και ότι οι άλλοι δύο δεν έχουν καμία σχέση με την πράξη.

Είχε προηγηθεί την περασμένη Τετάρτη, η καταδίκη ενός ακόμη 19χρονου που έβαψε με σπρέι τοίχους και τζαμαρίες στο σταθμό "Βενιζέλου" του Μετρό. «Το έκανα για την κοπέλα μου, για να της δείξω τον έρωτά μου. Ήθελα να το δει, για να την εντυπωσιάσω» είχε πει στην απολογία του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.