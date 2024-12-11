Σε φυλάκιση 12 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε ο 19χρονος που έβαψε με σπρέι τοίχους και τζαμαρίες στον σταθμό "Βενιζέλου" του Μετρό Θεσσαλονίκης.

«Το έκανα για την κοπέλα μου, για να της δείξω τον έρωτά μου. Ήθελα να το δει, για να την εντυπωσιάσω» απολογήθηκε ο ίδιος στο δικαστήριο, ομολογώντας ότι έγραψε σε συνολικά τέσσερα σημεία τη λέξη H.A.T.E. - Heart A. (όνομά τού) To E. (όνομα κοπέλας). Εξέφρασε τη μεταμέλειά του για την πράξη, τονίζοντας ότι δεν ήταν σωστό. «Δεν έχω δικαίωμα να παρέμβω με αυτόν τον τρόπο. Μπορούσα να τα σβήσω, αλλά δεν πρόλαβα» πρόσθεσε ο 19χρονος και ανέφερε ότι δεν ασχολείται με τα γκράφιτι ενώ τα δύο σπρέι που βρέθηκαν στην κατοχή του τού τα είχε δώσει μία παρέα.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης που δίκασε τον νεαρό με την αυτόφωρη διαδικασία τον έκρινε ένοχο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας με αντικείμενο που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Να σημειωθεί ότι η σύλληψή του έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής και επρόκειτο για την πρώτη που συνδέεται με φθορές στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, αφότου το έργο τέθηκε σε λειτουργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

