Hellenic Train: Συρμός του Προαστιακού παρέσυρε και σκότωσε πεζή γυναίκα

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στα Σεπόλια το πρωί του Σαββάτου, όταν παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε μεταξύ των σταθμών Αγ. Ανάργυρων και Αθήνας όταν η γυναίκα μπήκε στις γραμμές από διάβαση πεζών και οχημάτων και προχώρησε έως ότου προσέκρουσε στην αμαξοστοιχία σε συρμό του Προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Αεροδρόμιο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας

Σύμφωνα με πηγές από τον ΟΣΕ και την Τροχαία, η γυναίκα περπατούσε παράλληλα με τις γραμμές του προαστιακού και τριγυρνούσε στο σημείο του δυστυχήματος για αρκετή ώρα παρά τις συνεχόμενες επιπλήξεις του φύλακα που υπάρχει στη διάβαση.

Η γυναίκα φαινόταν να μην έχει αίσθηση του κίνδυνου και, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Λόγω του δυστυχήματος, υπήρξαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων. Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train εξέφρασε τη θλίψη της για το τραγικό περιστατικό.

Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού στο κέντρο της Αθήνας https://t.co/NJs7difPJc — Athens Transport Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα (@athenstransport) November 30, 2024

«Η Hellenic Train εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό δυστύχημα, που σημειώθηκε νωρίς το πρωί, όταν μια γυναίκα παραβίασε ισόπεδη διάβαση και παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς–Αεροδρόμιο (1202), στο τμήμα μεταξύ Αθήνας και Αγίων Αναργύρων.

Το δυστύχημα είχε ως τραγική συνέπεια η γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Η εταιρεία εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους της. Η κυκλοφορία των δρομολογίων επηρεάστηκε προσωρινά, με καθυστερήσεις και ακυρώσεις, ενώ πλέον έχει αποκατασταθεί πλήρως», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.