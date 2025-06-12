Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άνδρας έπεσε στις γραμμές του μετρό στο Σύνταγμα: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 3 του Μετρό Δημοτικό Θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

UPDATE: 21:51
Μετρό

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό στη στάση Σύνταγμα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Πυροσβεστική βρέθηκε στο σημείο σε προσπάθεια απεγκλωβισμού του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο σημείο επεχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σε ανακοίνωσή της, η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημέρωσε για την προσωρινή τροποποίηση της κυκλοφορίας στη Γραμμή 3: «Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο - Μοναστηράκι και Ευαγγελισμός - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Σύνταγμα».

Ωστόσο, η ΣΤΑΣΥ με νεότερη ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 3 του Μετρό Δημοτικό Θέατρο  - Δουκίσσης Πλακεντίας  - Αεροδρόμιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μετρό Σύνταγμα Πτώση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark