Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό στη στάση Σύνταγμα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Πυροσβεστική βρέθηκε στο σημείο σε προσπάθεια απεγκλωβισμού του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής στο σημείο επεχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σε εξέλιξη επιχείρηση #απεγκλωβισμού άνδρα από συρμό του μετρό στο Σύνταγμα Αττικής. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 12, 2025

Σε ανακοίνωσή της, η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημέρωσε για την προσωρινή τροποποίηση της κυκλοφορίας στη Γραμμή 3: «Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο - Μοναστηράκι και Ευαγγελισμός - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Σύνταγμα».

Ωστόσο, η ΣΤΑΣΥ με νεότερη ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 3 του Μετρό Δημοτικό Θέατρο - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο.

Πηγή: skai.gr

