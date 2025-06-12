«Ελπίζουμε να συμβεί ένα δεύτερο θαύμα», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3 για τα δύο παιδιά ηλικίας 15 και 14 ετών που χθες το μεσημέρι, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, από τον ποταμό Άραχθο, στην Άρτα, όπου είχαν πάει για κολύμπι.

Τα παιδιά νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων στο Ρίο, όπου μεταφέρθηκαν χθες το απόγευμα.

«Έγινε τιτάνια προσπάθεια ανάνηψης και τα κατάφεραν», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, σημειώνοντας πως «πρόκειται για ένα ιατρικό θαύμα» και πως «κέρδισαν την πρώτη μάχη για τη ζωή». Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε πως «είναι δύσκολα τα πράγματα», οι γιατροί είναι πάνω τους και ότι το πρόβλημα είναι πως τα παιδιά έμειναν αρκετά λεπτά χωρίς οξυγόνο

Τα δύο αγόρια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Άρτας όπου διασωληνώθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξονικές των δύο παιδιών παρουσίασαν οίδημα, ενώ διαπιστώθηκε εισρόφηση ύδατος στους πνεύμονες. Στη συνέχεια, συνοδεία Αστυνομικών δυνάμεων, τα δύο ανήλικα αγόρια μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας.

Τα παιδιά ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το ποτάμι χάρη στη επέμβαση των κατοίκων της περιοχής. Μέσα σε μόλις 10 λεπτά από τον εντοπισμό τους, στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες άμεσα να ξεκινούν ΚΑΡΠΑ.

Τι δήλωσε ο άνδρας που βούτηξε για να σώσει τα παιδιά

Δραματικές είναι οι περιγραφές του άνδρα που βούτηξε με αυτοθυσία στα παγωμένα νερά για να σώσει τα δύο παιδιά: «Έβγαλα τα ρούχα μπήκα. Δεν έφτανα ήταν βάθος. Μπήκα στη βάρκα πηδάω και βρίσκω το ένα παιδί. Το βγάζουμε. Λένε άλλο ένα. Πάω πάλι δεν το βρίσκω. Ξανά πάλι με το ζόρι έπαιρνα ανάσα. Με το ζόρι το έβγαλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι συνέβη

Η παρέα των τεσσάρων παιδιών είχε πάει για κολύμπι στον Άραχθο ποταμό στο Νεοχώρι Άρτας. Ενώ έπαιζαν και κολυμπούσαν τα δύο αγόρια ηλικίας, χάθηκαν κάτω από τα νερά. Αμέσως, τα άλλα δύο παιδιά της παρέας πανικόβλητα ζήτησαν βοήθεια.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες τα παιδιά βρίσκονταν σε σημείο που το ύψος του νερού φτάνει τα 6 μέτρα. Όταν μπήκε το παιδί μέσα δεν μπορούσε να βγει. Στη συνέχεια μπήκε και το δεύτερο παιδί. Τα άλλα δύο ωστόσο δεν μπήκαν. Ενημέρωσαν τα άτομα που ήταν σε καφετέρια κοντά στο σημείο και με βάρκα ο άνθρωπος μπόρεσε και πλησίασε στο πυλώνα και μπόρεσε να βγάλει τα παιδιά από βάθος 7 μέτρων.

«Ήρθε ένα παιδάκι και μας ζήτησε βοήθεια. Είπε να τρέξουμε γρήγορα γιατί δυο φίλοι του από τους 4 που έκαναν μπάνιο δεν είχαν εμφανιστεί. Οι πελάτες από το κατάστημα πήραν τις δύο βάρκες από το λιμανάκι. Προσπάθησαν να βρουν τα παιδιά», δήλωσε ιδιοκτήτρια καταστήματος της περιοχής.

