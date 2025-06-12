Διπλωματικές πηγές για την πορεία Ελλήνων στη Γάζα: Ελεύθεροι να εισέλθουν στην Αίγυπτο

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν αναφορικά με τους Έλληνες πολίτες που έφτασαν στο αεροδρόμιο του Καΐρου με στόχο να συμμετάσχουν στην «πορεία προς τη Γάζα» ότι είναι καλά στην υγεία τους και ελεύθεροι να εισέλθουν στην Αίγυπτο.

Ειδικότερα οι ίδιες πηγές αναφέρουν:

1. Οι 42 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι αφίχθησαν σήμερα το πρωί και παρέμεναν μέχρι προ ολίγου, στο αεροδρόμιο του Καΐρου, στο πλαίσιο του ελέγχου των αιγυπτιακών Αρχών για την είσοδο αλλοδαπών στη χώρα, είναι ελεύθεροι να εισέλθουν στη χώρα της Αιγύπτου.

2. Οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους και τους παρασχέθηκε πλήρης προξενική συνδρομή. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Κάιρο βρισκόταν στο αεροδρόμιο Καΐρου και σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους.

3. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τις αιγυπτιακές Αρχές και χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου, για τη συμμετοχή στη «Διεθνή Πορεία προς τη Γάζα» απαιτείται προηγούμενη έκδοση ειδικής άδειας πρόσβασης στην παραμεθόρια περιοχή που γειτνιάζει με τη Λωρίδα της Γάζας (πόλη Arish και συνοριακή διάβαση της Rafah).

4. Επισημαίνεται χθεσινή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κάιρο, με την οποία καλούνται οι Έλληνες πολίτες που προτίθενται να συμμετάσχουν στην πορεία προς τη Γάζα να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών. Για την περίπτωση ανάγκης δύνανται να επικοινωνούν με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Κάιρο (τηλ. έκτακτης ανάγκης: ‪‪‪00201220940119‬‬, e-mail: grgencon.cai@mfa.gr) και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια (τηλ. έκτακτης ανάγκης: ‪‪00201272045556‬‬, e-mail: grgencon.ale@mfa.gr).

Πηγή: skai.gr

