Όλυμπος: Επιχείρηση ανάσυρσης γυναίκας από δύσβατο σημείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση ανάσυρσης αλλοδαπής γυναίκας από δύσβατο σημείο στη θέση Ζωνάρια στο όρος Όλυμπος.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία Λιτόχωρου καθώς και από 2η και 8η ΕΜΑΚ.

Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης αλλοδαπής από δύσβατο σημείο στη θέση Ζωνάρια στο όρος Όλυμπος. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες από Π.Υ. Λιτόχωρου καθώς και από 2η και 8η ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 12, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.