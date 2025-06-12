Λογαριασμός
Όλυμπος: Επιχείρηση ανάσυρσης γυναίκας από δύσβατο σημείο

Στη θέση Ζωνάρια - Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση ανάσυρσης της γυναίκας από το δύσβατο σημείο - Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες 

ΕΜΑΚ

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση ανάσυρσης αλλοδαπής γυναίκας από δύσβατο σημείο στη θέση Ζωνάρια στο όρος Όλυμπος.

Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία Λιτόχωρου καθώς και από 2η και 8η ΕΜΑΚ.

