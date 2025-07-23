Επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής 41 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, το οποίο ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή τους.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ οι καιρικές συνθήκες κατά την επιχείρηση ήταν ευνοϊκές.



Πηγή: skai.gr

