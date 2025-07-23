Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άλλη μία λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε το πρωί ανοιχτά της Κρήτης 

Οι 41 αλλοδαποί διασώθηκαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

μεταναστες

Επιχείρηση εντοπισμού και περισυλλογής 41 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, το οποίο ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή τους.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ οι καιρικές συνθήκες κατά την επιχείρηση ήταν ευνοϊκές.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρήτη Μετανάστες Μεταναστευτικό Λιβύη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark