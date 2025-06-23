Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Γεωργίου της Τροιζηνίας στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο.
Η πυροσβεστική κινητοποίησε 35 πυροσβέστες, συνοδευόμενους από 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, υποστηριζόμενους από 12 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Τροιζηνίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2025
