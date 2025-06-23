Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Τροιζηνίας

Η πυροσβεστική κινητοποίησε 35 πυροσβέστες, συνοδευόμενους από 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, υποστηριζόμενους από 12 οχήματα και 2 αεροσκάφη

Φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Γεωργίου της Τροιζηνίας στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Η πυροσβεστική κινητοποίησε 35 πυροσβέστες, συνοδευόμενους από 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, υποστηριζόμενους από 12 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

