Η Σίντνεϊ Σουίνι ξέρει πολύ καλά πώς να τραβάει τα βλέμματα και αυτή τη φορά το έκανε μέσα από το ίδιο της το brand.

Η 28χρονη ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του Χόλιγουντ, εμφανίστηκε σε νέο βίντεο για τη σειρά εσωρούχων της, SYRN. Στο κλιπ, το οποίο ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του brand στο Instagram, η Σουίνι ποζάρει ξαπλωμένη στο κρεβάτι, φορώντας ένα χαμηλό crop top και ασορτί εσώρουχο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι είναι η καλύτερη διαφήμιση για τη δική της επιχείρηση.

Το βίντεο είχε τη λεζάντα «Date Night with Syd» και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις στα social media. Η νέα ανάρτηση ήρθε σε μια περίοδο όπου η Σουίνι βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, όχι μόνο λόγω της προσωπικής της ζωής, αλλά και εξαιτίας της συζήτησης που έχει ανοίξει γύρω από την τρίτη σεζόν του «Euphoria». Ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, υπερασπίστηκε πρόσφατα την απόφασή του να εντάξει στην ιστορία της Κάσι Χάουαρντ, του χαρακτήρα που υποδύεται η Σουίνι, ένα τολμηρό storyline γύρω από το OnlyFans και τη διαδικτυακή σεξουαλική εργασία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Real Time with Bill Maher», ο Λέβινσον εξήγησε ότι ήθελε να εξετάσει τις συνέπειες μιας εποχής όπου οι νέοι μεγαλώνουν μέσα στα social media, μαθαίνοντας από νωρίς ότι η εικόνα τους μπορεί να γίνει προϊόν. Όπως είπε, το OnlyFans δεν είναι πια μια περιθωριακή πλατφόρμα, αλλά μια τεράστια βιομηχανία, και τον ενδιέφερε να δείξει τι μπορεί να συμβεί όταν η ανάγκη για γρήγορο χρήμα και εξωτερική επιβεβαίωση μπαίνει στο κέντρο της ζωής ενός νεαρού ανθρώπου.

Την ίδια στιγμή, η πραγματική ζωή της Σουίνι φαίνεται να κινείται σε εξίσου έντονους ρυθμούς. Η ηθοποιός βρίσκεται στην Αυστραλία, όπου συμμετέχει στα γυρίσματα της live-action ταινίας «Gundam», ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις της με τον σύντροφό της, Scooter Braun, έχουν τροφοδοτήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των ΜΜΕ.

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Με το SYRN, πάντως, η Σουίνι δείχνει να κάνει ένα βήμα πέρα από την εικόνα της ως ηθοποιός. Το brand της χτίζεται γύρω από την ιδέα της αυτοέκφρασης και της θηλυκότητας χωρίς ενοχές, με τη σταρ να βάζει το πρόσωπο, το σώμα και το προσωπικό της στιλ στο επίκεντρο της καμπάνιας.

Πηγή: skai.gr

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