Μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση 278 μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος με τη συνδρομή πλοίου με Πορτογαλική σημαία, για τη μεταφορά 278 μεταναστών που εντοπίστηκαν μέσα σε ξύλινο πλοιάριο, σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού.

Στην επιχείρηση συνδράμουν δυνάμεις της αστυνομίας, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, ενώ έχει υπάρξει κινητοποίηση και του Δήμου.

Επιπλέον, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε πριν από λίγο στο Κ. Υ Μοιρών έναν Αιγύπτιο που ένιωθε αδιαθεσία.

Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας.

Εν τω μεταξύ εχθές τα ξημερώματα το λιμενικό ενημερώθηκε για την ύπαρξη άλλης μίας λέμβου με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, πλησίον της νησίδας Αγίου Παύλου.

Με τη συνδρομή ενός ιδιωτικού σκάφους, η λέμβος προσέγγισε στον μόλο Καλών Λιμένων όπου αποβιβάστηκαν με ασφάλεια οι 26 αλλοδαποί επιβαίνοντες (22 άντρες, 1 γυναίκα και 3 ανήλικοι).

Από τη Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Σουδάν) ηλικίας 16 και 19 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές τους. Σύμφωνα με δήλωση των αλλοδαπών, ξεκίνησαν τις βραδινές ώρες την 17.06.25 από τις ακτές Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ και 5.500 δολαρίων Η.Π.Α.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

