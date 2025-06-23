Για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής θα προέλθουν την Πέμπτη 26 Ιουνίου τα μέλη της νέας Διοίκησης της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα νέα προτεινόμενα πρόσωπα της ΡΑΣ είναι:

Γεωργία Αϋφαντοπούλου: Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, ερευνήτρια Α' βαθμίδας και Διευθύντρια Ερευνών στο ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, προτείνεται για Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. Διαθέτει 35ετή εμπειρία σε όλα τα μέσα μεταφορών στον σχεδιασμό, στη βέλτιστη διαχείριση με χρήση ευφυών συστημάτων, αλλά και την αξιολόγηση και τη βιώσιμη λειτουργία συστημάτων μεταφορών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών έργων για την ψηφιακή μετάβαση των συστημάτων μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι μέλος και αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκών οργανισμών που υποστηρίζουν την καινοτομία στις μεταφορές.

Μιχάλης Χρυσομάλλης: Ομότιμος Καθηγητής Δικαίου της ΕΕ στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ, προτείνεται για Αντιπρόεδρος. Έχει διατελέσει Κοσμήτορας, Διευθυντής Τομέα και κάτοχος Έδρας Jean Monnet. Κατέχει εξειδίκευση σε ζητήματα κράτους δικαίου και ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.

Στυλιανός Ευσταθιάδης: Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, προτείνεται ως τακτικό μέλος. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως μελετητής συγκοινωνιακών έργων και πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.

Πέτρος Παπαγιαννάκης: Διευθύνων Σύμβουλος του ισπανό-γαλλικού Διαχειριστή Υποδομής της Línea Figueras Perpignan, προτείνεται ως τακτικό μέλος. Έχει διαχειριστεί σιδηροδρομικά έργα σε Γαλλία, Ισπανία και Βαλτική και είναι ενεργός σε συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ.

Γεώργιος Στεφανίδης: Καθηγητής Μεταφορών, προτείνεται ως τακτικό μέλος. Έχει συμβάλει στην εθνική στρατηγική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα σε θέματα τεχνολογιών παρακολούθησης και διαχείρισης μεταφορών.

«Η νέα σύνθεση της Αρχής θα κληθεί να επιτελέσει κρίσιμο ρόλο στον έλεγχο της σιδηροδρομικής ασφάλειας, την παρακολούθηση της διαλειτουργικότητας, και την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στις σιδηροδρομικές μεταφορές, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Αρχής, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.