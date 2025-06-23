Ο Άλιμος αναδείχθηκε επίσημα ο πιο… «φωτεινός» Δήμος της χώρας, σύμφωνα με την πρώτη πανελλαδική αξιολόγηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία του ηλεκτροφωτισμού και τη δεύτερη θέση συνολικά πανελλαδικά, αμέσως μετά τη Γλυφάδα.

Εκτός από τον ηλεκτροφωτισμό, στις κορυφαίες θέσεις αξιολογήθηκαν και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες του Δήμου, όπως η Ανακύκλωση, οι Ψηφιακές Υπηρεσίες, η Δημοτική Συγκοινωνία, η Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων, οι Κοινωνικές Δομές και η Καθαριότητα.

«Τους Δήμους τους κάνουν οι δημότες τους», δήλωσε ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, προσθέτοντας:

«Οφείλω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους τους ενεργούς πολίτες, που καθημερινά κάνουν δική τους υπόθεση τη φροντίδα του Αλίμου.»

Ο Δήμαρχος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον αδιάβλητο χαρακτήρα της αξιολόγησης, η οποία βασίστηκε σε γνώμες πολιτών, ενώ απέδωσε τα εύσημα για τη διάκριση σε Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, Διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενους του Δήμου.

Ο Άλιμος, διεθνώς γνωστός για τις υπέροχες παραλίες του, αριθμεί περίπου 60.000 κατοίκους. Ο Ανδρέας Κονδύλης διανύει την τρίτη του θητεία, έχοντας επανεκλεγεί με το εντυπωσιακό ποσοστό του 70% από την πρώτη Κυριακή.

«Παίρνουμε μια βαθιά ανάσα ικανοποίησης,» τόνισε ο Δήμαρχος.

«Ο κόπος μας αποδίδει και η προσπάθειά μας αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο. Ανασκουμπωνόμαστε και συνεχίζουμε τη μάχη για έναν ακόμη καλύτερο Άλιμο. Όμορφη πόλη, όμορφοι άνθρωποι – σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη!»

Πηγή: skai.gr

