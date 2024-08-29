Πολλές ζημιές προκάλεσε το απογευματινό της Τετάρτης μπουρίνι που έπληξε περιοχές της Μεσσηνίας με έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους.

Το φαινόμενο ξεκίνησε απότομα με αποτέλεσμα κάτοικοι σε αρκετές περιοχές του νομού να μην προλάβουν να μαζέψουν να ασφαλίσουν αντικείμενα με αποτέλεσμα να προκληθούν αρκετές ζημιές.

Ειδικά στο Πεταλίδι, όπως γράφει το best-tv το πέρασμα του ανέμου άφησε πίσω του αρκετές πληγές, ενώ στην Καλαμάτα η σφοδρότητά τους ήταν τέτοια που “ξηλώθηκαν” ακόμα και ναυαγοσωστικοί πύργοι.

Ισχυρό μπουρίνι “ξήλωσε” ναυαγοσωστικούς πύργους στην Καλαμάτας

Στην περιοχή του Κορδία στην Καλαμάτα, η σφοδρότητα του ανέμου ήταν τόσο μεγάλη που κατάφερε να … ξηλώσει ναυαγοσωστικούς πύργους και να προκαλέσει ζημιές μικρής έκτασης σε ορισμένα από τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ο ισχυρός άνεμος ξήλωσε δένδρα, ξεκόλλησαν λαμαρίνες από σπίτια, δημόσιες τουαλέτες ΑμεΑ ακόμα και κατασκευές από παραλιακά καταστήματα παρασύροντας ομπρέλες από την αμμουδιά μέχρι την πλατεία του χωριού του δήμου Μεσσήνης, ενώ είχαμε και πτώση δέντρου.

Πηγή: skai.gr

