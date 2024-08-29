Άστατος αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο καιρός με τοπικές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο που αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της τις επόμενες ώρες, χαρακτηρίζεται ασυνήθιστη για την εποχή καθώς μια «Ψυχρή Λίμνη» (δηλαδή μια αποκομμένη μάζα σχετικά ψυχρών αερίων μαζών) επηρεάζει την περιοχή μας.

Στη χώρα μας, ήδη η παρουσία των ψυχρών αερίων μαζών πάνω από τις θερμές επιφανειακές αέριες μάζες δημιουργούν συνθήκες αστάθειας, δηλαδή ευνοούν τη δημιουργία καταιγίδων κυρίως πάνω από τις ηπειρωτικές περιοχές τις απογευματινές ώρες. Από την Πέμπτη 29/8 και τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο 31/8 προβλέπεται ενίσχυση της αστάθειας,

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Αρχικά για σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος ο καιρός. Βαθμιαία στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Εύβοια θα αναπτυχθούν κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς και στα ηπειρωτικά κατά τόπους έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-08-2024

Στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος όμως από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στις Σποράδες, την Εύβοια και βαθμιαία στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες στις περισσότερες περιοχές πλην τα νότια τμήματα της Μακεδονίας, τα ανατολικά της Θεσσαλίας και τις Σποράδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-08-2024

Στα νότια τμήματα της Μακεδονίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος και από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-09-2024

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

