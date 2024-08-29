Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη, σημειώθηκε χθες στις 11 το βράδυ, στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα στην Κέρκυρα, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε μηχανή, στην οποία επέβαιναν δύο 18χρονοι νεαροί και εξαφανίστηκε.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο ένας από τους δύο νεαρούς, ο αναβάτης, νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος στο πόδι στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε.

Η Αστυνομία, που αξιοποιεί μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού ενώ στην διάθεσή της έχει τα στοιχεία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

