Copernicus: Πάνω από 30% λιγότερες καμμένες εκτάσεις στην Ελλάδα φέτος

Καλύτερες επιδόσεις στην πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών έχει φέτος η Ελλάδα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus.

Παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το καλοκαίρι και τον άνυδρο, θερμό χειμώνα που προηγήθηκε, το σύνολο των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα από την αρχή του έτους έως τις 25 Αυγούστου διαμορφώθηκε στα 326.840 στρέμματα, 31% χαμηλότερα σε από τον μέσο όρο της αντίστοιχης περιόδου μεταξύ 2006-2023, την οποία χρησιμοποιεί ως μέτρο σύγκρισης η ευρωπαϊκή υπηρεσία.

Σχεδόν το ένα τρίτο των φετινών καμένων εκτάσεων οφείλεται στην καταστροφική φωτιά στην Πεντέλη, η οποία, παρά την γρήγορη πρώτη προσβολή, επεκτάθηκε γρήγορα.

Η βελτιωμένη επίδοση για το τρέχον έτος επετεύχθη παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες φωτιές που έχουν εντοπιστεί φέτος από το σύστημα Copernicus στη χώρα μας, δηλαδή αυτές που έκαψαν 300 στρέμματα και άνω, ανήλθαν σε 65, έναντι μέσου όρου 41,2 για το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης 17ετίας.

Οι προκλήσεις της αντιπυρικής περιόδου έχουν, άλλωστε, αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, καθώς η υπερθέρμανση που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή συμβάλλει στην εκδήλωση επικίνδυνων μεγα-πυρκαγιών (megafires).

Ένα από τα γνωρίσματα των μεγα-πυρκαγιών είναι ότι λαμβάνουν γρήγορα διαστάσεις και αποκτούν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, διότι μετά από περιόδους καύσωνα και ξηρασίας η βλάστηση και το έδαφος έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα υγρασίας, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτα. Παράλληλά, οι μεγα-πυρκαγιές συχνά ξεπερνούν ακόμα και πλατιές αντιπυρικές ζώνες καθώς οι κηλιδώσεις τους, δηλαδή οι «καύτρες» που εκτοξεύουν, μπορούν να δημιουργήσουν νέες εστίες σε ακτίνα ακόμα και εκατοντάδων μέτρων.

Η μεγάλη ένταση των φετινών πυρκαγιών, και συνεπώς ο βαθμός κινδύνου που αντιπροσωπεύουν, προδίδεται από το επίπεδο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που έχουν προκαλέσει, το οποίο είναι κατά περίπου 25% υψηλότερο φέτος σε σχέση με την περίοδο 2006-2013.

Κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά μερικά από τα νέα εργαλεία πολιτικής προστασίας για τον ταχύτερο εντοπισμό εστιών, πρωτίστως drones, νέες πολιτικές πρόληψης όπως η ψηφιακή πλατφόρμα για τη δήλωση οικοπέδων που καθαρίστηκαν από ξερά χόρτα και απορρίμματα, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόστηκαν δοκιμασμένες επιτυχημένες πρακτικές, όπως οι συστηματικές περιπολίες έμφορτων εναέριων μέσων.

Κυβερνητικά στελέχη που ρωτήθηκαν για τα στοιχεία του Copernicus σημείωσαν πως η αντιπυρική περίοδος δεν έχει λήξει ακόμα. Προσέθεσαν ωστόσο ότι τα έως τώρα δεδομένα αποδεικνύουν ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται την τελευταία πενταετία ώστε να καθιερωθούν πρακτικές και να αποκτηθούν νέα μέσα που θα είναι ανάλογα της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής αποφέρουν σταδιακά αποτελέσματα.

