Αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους στην εκτέλεση του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ οι δύο κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Οι δύο αδελφοί, που τους καταλογίζεται ότι σε εκτέλεση «συμβολαίου» ήταν οι δράστες της εν ψυχρώ δολοφονίας του δημοσιογράφου τον Απρίλιο του 2021 έξω από το σπίτι του στον Άλιμο, επανέλαβαν στο δικαστήριο τη θέση που από την αρχή της σύλληψής τους (πριν από ένα χρόνο) προβάλλουν, αρνούμενοι ότι είναι οι φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας του δημοσιογράφου.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία αδελφός, 49 ετών, απολογήθηκε πρώτος στο δικαστήριο και αιτιολόγησε τη μετάβασή του με βαν της εταιρίας καθαρισμών στον Άλιμο την ημέρα της δολοφονίας του δημοσιογράφου και μία ημέρα πριν, σε δραστηριότητα της εταιρίας.

Όπως είπε είχε πάει στον Άλιμο για να μοιράσει φυλλάδια. Ανέφερε επίσης πως όταν προσήχθη από την αστυνομία για την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου, έλεγξε την ατζέντα του και διαπίστωσε πως τις δύο επίμαχες ημέρες είχε πάει με το βανάκι του στην περιοχή για να κάνει μοίρασμα φυλλαδίων.

Πρόεδρος: Διάβασα προσεκτικά την ατζέντα σας, δεν εντόπισα διαμοιρασμό σε άλλα φύλλα της

Κατηγορούμενος: Συνήθως αναλάμβανε και η [...] να μοιράσει στις κοντινές περιοχές.

Πρόεδρος: Μόνο δύο ημέρες το χρόνο μοιράσατε φυλλάδια το 2021;

Κατηγορούμενος: Όχι μοιράσαμε και άλλες ημέρες αλλά έκοψα εγώ να μοιράζω.

Πρόεδρος: Άρα εσείς κάνατε δύο φορές το 2021;

Κατηγορούμενος: Πρέπει να πήγα 3-4 φορές αλλά δεν το σημείωσα.

Πρόεδρος: Εγώ βλέπω γενικά φορτωμένο το ημερολόγιο, ήταν πλήρης η ατζέντα. Την συμπληρώνατε μόνος σας; Εδώ (σ.σ. σημείωση για μοίρασμα φυλλαδίων) θεωρώ ότι ο γραφικός χαρακτήρας είναι άλλος, θέλετε να το δείτε πάλι;

Κατηγορούμενος: Νομίζω ότι εγώ το συμπλήρωσα.

Ο κατηγορούμενος τόνισε στο κλείσιμο της απολογίας του πως είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών και πως ποτέ δεν έχει κάνει παράνομες πράξεις.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, 41 ετών, ισχυρίστηκε πως εκείνη την ημέρα είχε πάει με ένα φίλο του να δουν ένα φορτηγό που είχαν αγοράσει με σκοπό να το μεταπουλήσουν, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύεται με σχετική φωτογραφία σε ανάρτηση που έγινε τότε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν μας είχαν συλλάβει 2-5 μήνες μετά τη δολοφονία, θα κάναμε μία άρση απορρήτου επικοινωνιών και θα ξέραμε τα πάντα. Το μόνο που με έκανε να θυμηθώ κάτι είναι η φωτογραφία στο Facebook. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξε ο φίλος μου, ο Αντώνης και όχι εγώ για άλλοθι όπως ειπώθηκε, είναι άδικο αυτό που ακούστηκε. Η μόνη φωτογραφία που έχουμε από το φορτηγό ήταν αυτή, όταν πήγαμε και βάλαμε πινακίδες. Δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν. Μεσημεριανές ώρες. Πρέπει να ήταν μετά τις 2.00-2:30 με 4.00. Ήρθε στην Νίκαια και με πήρε».

Επιπλέον ο κατηγορούμενος είπε πως δεν έχει σχέση με όπλα αν και πήγαινε σε σκοπευτήριο.

«Εγώ απλά πήγαινα στο σκοπευτικό όμιλο, επειδή υπάρχουν δικαστές, επιχειρηματίες, γιατροί. Το έκανα για δημόσιες σχέσεις», είπε ο κατηγορούμενος .

Προς το τέλος της απολογίας του ο κατηγορούμενος με ένταση είπε στους δικαστές:

«Τι σχέση έχω εγώ με την εθνική ασφάλεια; Έχει καταστραφεί η ζωή μας εδώ. Με έχουν συκοφαντήσει ότι έχω κάνει ληστεία, έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματά μου [...] δεν έχουμε κάνει τίποτα, είμαστε αθώοι. Είναι άδικο αυτό, έχουμε καταστραφεί, δεν ξέρουμε πώς θα μαζέψουμε τη δουλειά μας, πείτε μου τι πρέπει να κάνω να το κάνω τώρα, με δικά μου έξοδα, να τελειώνουμε».

Η δίκη θα συνεχιστεί την Δευτέρα οπότε η εισαγγελέας θα υποβάλει την πρότασή της επί της ενοχής ή μη τών δύο κατηγορουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

