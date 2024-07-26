Λογαριασμός
Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Δεν λειτουργεί η ιστοσελίδα του Κτηματολογίου - Τι απαντάει ο Κ. Κυρανάκης

«Διαβεβαιώνουμε ότι δεν έχει διαρρεύσει κανένα προσωπικό δεδομένο πολίτη», ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κωνσταντίνος Κυρανάκης Κτηματολόγιο

Σωρεία καταγγελιών γίνεται στον ΣΚΑΪ αναφορικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου, για την είσοδο στην οποία αντιμετωπίζονται πολλά προβλήματα, όπως αναφέρουν πολίτες.

«Έχουν απόλυτο δίκιο οι άνθρωποι, αυτήν την εβδομάδα λόγω της κυβερνοεπίθεσης που δεχτήκαμε οφείλαμε να τρέξουμε διαγνωστικά εργαλεία και λογισμικά ελέγχου σε όλα μας τα συστήματα, στους server και στους υπολογιστές των χρηστών», απάντησε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκηςδιευκρινίζοντας ότι κάτι τέτοιο υπερφορτώνει το δίκτυο, καθώς διπλασιάζεται η υπολογιστική ισχύς.

«Ζητάμε συγγνώμη και κατανόηση από τους πολίτες και τους εργαζομένους, είναι καθήκον μας να καθαρίζουμε τα συστήματα, όπως και να διασφαλίσουμε πως κανένα προσωπικό δεδομένο πολίτη από τις συγκεκριμένες εφαρμογές δεν έχει διαρρεύσει», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κωνσταντίνος Κυρανάκης κτηματολόγιο kataggelies@skai.gr
