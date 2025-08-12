Μεσσηνία: 1.500 στρέμματα στάχτη στα Πετράλωνα – Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Περίπου 1.500 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Η συντριπτική πλειοψηφία αφορά δασική έκταση, ωστόσο ζημιές υπέστησαν και περίπου 150 στρέμματα ελαιοκαλλιέργειας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε παρθένο δάσος που είχε να καεί από το 1992 και αποτέλεσε μια από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις για την Πυροσβεστική. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με τη βοήθεια εθελοντών και υδροφόρων των κατοίκων έδωσαν μάχη στα πιο δύσβατα σημεία, ενώ 10 εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας.

Γύρω στις 3 το μεσημέρι η φωτιά απείλησε τον οικισμό, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα εκκένωσης μέσω του 112 και να κατευθύνονται προς τον Μελιγαλά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας παρέμειναν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο για να ελέγχουν τα ενεργά μέτωπα, ενώ και σήμερα η επιφυλακή συνεχίζεται για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διερευνά τις σοβαρές καταγγελίες κατοίκων ότι η φωτιά προκλήθηκε από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, για τον οποίο – όπως λένε – είχαν ενημερώσει την εταιρεία εδώ και τρεις ημέρες ότι πετούσε σπινθήρες. Μάλιστα, αρκετοί δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε μήνυση.

