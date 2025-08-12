Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Χίο με την πυρκαγιά να κατακαίει το βόρειο τμήμα του νησιού. Η φωτιά εκτός από το μέτωπο Πισπιλούντας που καίει ανεξέλεγκτα, έχει περικυκλώσει τα Λιμνιά, ενώ ήδη έχουν εκκενωθεί ο Μάναγρος, τα Μαγεμένα και η Χωρή, μεταδίδει η ιστοσελίδα alithia.gr.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Χίου μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, μέχρι στιγμής η πύρινη λαίλαπα στο πέρασμά της έχει κάψει σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και ξωκλήσια.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από παραλίες

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος (πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο) και ιδιωτικά σκάφη. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 40 άτομα από ιδιωτικά σκάφη και 23 άτομα από πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Στις 6 το απόγευμα με το πλοίο της γραμμής αναχώρησαν από το λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τη Χίο τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής και 18 Πυροσβέστες. Επιπλέον, τις προσπάθειες πυρόσβεσης θα ενισχύσουν μία ομάδα δασοκομάντος και το ελικόπτερο που σταθμεύει στη Μυτιλήνη.

Τέλος, αναμένονται ενισχύσεις και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η πυρκαγιά στη Χίο εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 17 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 31 πυροσβεστών που μετέβησαν αεροπορικώς από την 1η ΕΜΟΔΕ. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Λέσβο 18 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν επίσης ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.

