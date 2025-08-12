Θεσσαλονίκη: Εκτελούσαν θερμές εργασίες σε οικόπεδο και μελίσσια και τους επιβλήθηκε πρόστιμο από την Πυροσβεστική

Θερμές εργασίες εκτελούσαν -κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας- σε οικόπεδο και σε μελίσσια, άτομα τα οποία εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής και τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα από τον νόμο διοικητικά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα πρόστιμο 2.625 ευρώ, επιβλήθηκε χθες από ανακριτικούς υπαλλήλους της 2ης Α.Κ. σε ημεδαπό, για εκτέλεση θερμών εργασιών σε οικοπεδικό χώρο σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη.

Αντίστοιχα πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σήμερα από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νέου Μαρμαρά σε ημεδαπό για εκτέλεση εργασιών καπνίσματος μελισσιών, σε περιοχή του δήμου Σιθωνίας στη Χαλκιδική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

