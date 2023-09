Μεσολόγγι: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του κρεοπωλείου για τον θάνατο της 50χρονης Ελλάδα 11:18, 30.09.2023 linkedin

Ο ιδιοκτήτης του κρεοπωλείου κατηγορείται για εργατικό ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο από αμέλεια