Συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην πολυεθνική άσκηση «Noble Blueprint 23» - Δείτε φωτογραφίες Ελλάδα 11:10, 30.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμυντικής διάταξης, της συνοχής και της αποτρεπτικής ικανότητας της Συμμαχίας