Κούβα: «Βάρβαρη πράξη επίθεσης» η απειλή των ΗΠΑ για το πετρέλαιο

Ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας χαρακτήρισε χθες Πέμπτη το βράδυ (τοπική ώρα· λίγο μετά τις 06:00 ώρα Ελλάδας) «βάρβαρη πράξη επίθεσης» την υπογραφή από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος με το οποίο απειλεί πως στο εξής θα προχωρά στην επιβολή επιπρόσθετων τιμωρητικών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα πωλεί πετρέλαιο στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

«Καταγγέλλουμε σε όλο τον κόσμο αυτή τη βάρβαρη πράξη επίθεσης εναντίον της Κούβας και του λαού της, που υπομένει για πάνω από 65 χρόνια τον πιο μακρό και απάνθρωπο οικονομικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε ποτέ σ’ ένα ολόκληρο έθνος», καθώς σημαίνει πως ο κόσμος στη χώρα της Καραϊβικής θα «υποχρεωθεί να υποστεί ακραίες συνθήκες ζωής», υπογράμμισε μέσω X ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ.

