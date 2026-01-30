Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ανακοινώσει την Παρασκευή την πρόθεσή του να προτείνει τον Κέβιν Γουόρς ως τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, σημειώνει το CNN.

Ο Τραμπ, ο οποίος ζυγίζει την απόφασή του εδώ και αρκετούς μήνες και είχε περιορίσει την λίστα των υποψηφίων σε τέσσερις τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη το βράδυ ότι είχε καταλήξει στην επιλογή του και θα την ανακοινώσει επίσημα την Παρασκευή.

«Θα ανακοινώσω, νομίζω, μια πραγματικά εξαιρετική επιλογή αύριο», δήλωσε ο Τραμπ κατά την άφιξή του στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της πρώτης κυρίας Μελάνια, χωρίς να αποκαλύψει το όνομα του υποψηφίου.

Ο Γουόρς συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

Ο Λευκός Οίκος και ο Γουόρς δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Παρόλα αυτά, αξιωματούχοι της κυβέρνησης προειδοποίησαν ότι τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να ανακοινωθεί απευθείας από τον Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αλλάξει την άποψή του αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ωστόσο, ο Τραμπ φάνηκε αποφασισμένος την Πέμπτη το βράδυ, και οι προετοιμασίες για την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ήταν σε εξέλιξη, σύμφωνα με τις πηγές.

«Θα είναι κάποιος που χαίρει μεγάλου σεβασμού, κάποιος που είναι γνωστός στις αγορές», δήλωσε ο Τραμπ. «Και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή επιλογή», πρόσθεσε.

Ο Γουόρς, ο Χάσετ, ο Ρίντερ και ο Γουάλερ ήταν οι τέσσερις τελικοί υποψήφιοι. Ο Τραμπ πραγματοποίησε προσωπικές συνεντεύξεις με καθέναν από τους τέσσερις τελικούς υποψηφίους.

Ο Γουόρς υπηρέτησε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed για πέντε χρόνια από το 2006 έως το 2011 και ήταν βασικός υποψήφιος για τη θέση του υπουργού Οικονομικών πριν ο Tραμπ επιλέξει τον Μπέσεντ.

Ο Γουόρς ήταν επίσης ένας από τους υποψήφιους του Τραμπ το 2017 για τη θέση του προέδρου της Fed, πριν καταλήξει τελικά στον Τζερόμ Πάουελ.

Πηγή: skai.gr

