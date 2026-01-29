Μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του Άλεξ Πρέτι από τον πυροβολισμό ενός πράκτορα της Συνοριοφυλακής στη Μινεάπολη, η πρώτη ενστικτώδης αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ ήταν να παρουσιάσει τη δολοφονία ως νόμιμη επειδή ο Πρέτι ήταν οπλισμένος. Αυτή η στρατηγική αποτυγχάνει, και ένας σημαντικός λόγος είναι ότι οι κορυφαίες οργανώσεις για το δικαίωμα οπλοκατοχής της χώρας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Σε μια εποχή που οι ομάδες ακτιβιστών που βασίζονται σε συγκεκριμένα ζητήματα ταυτίζονται ολοένα και περισσότερο με το ένα ή το άλλο κόμμα, αυτή η σύγκλιση συνταγματική νομιμότητα αξίζει να χειροκροτηθεί.



Ο Πρέτι, ο οποίος είχε άδεια οπλοκατοχής και λευκό ποινικό μητρώο, φέρεται να προσπάθησε να παρέμβει όταν ένας ομοσπονδιακός πράκτορας έσπρωξε μια γυναίκα στο πεζοδρόμιο το περασμένο Σάββατο. Ακολούθησε μια συμπλοκή κατά την οποία ψεκάστηκε με πιπέρι, έπεσε στο έδαφος και πυροβολήθηκε πολλές φορές πισώπλατα. Βίντεο δείχνουν ότι δεν είχε βγάλει το όπλο του, το οποίο μάλιστα του αφαιρέθηκε πριν πυροβοληθεί.

Πηγή: The Washington Post

Αυτό δεν εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να υπονοήσει ότι το όπλο του Πρέτι σήμαινε ότι με κάποιο τρόπο πήγαινε γυρεύοντας. «Ακούστε, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα με όπλα», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη. «Αλλά είναι απλώς ένα πολύ ατυχές περιστατικό».Άλλοι ήταν πιο ωμοί. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε το Σάββατο: «Δεν γνωρίζω κανέναν ειρηνικό διαδηλωτή που να εμφανίζεται με όπλο και πυρομαχικά αντί για ένα πλακάτ». Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης του Τραμπ στην Καλιφόρνια ξέσπασε στο X: «Αν πλησιάσετε τις αρχές επιβολής του νόμου οπλοφορώντας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν νομική βάση να σας πυροβολήσουν».Η Εθνική Ένωση Όπλων (NRA) χαρακτήρισε την ανάρτηση του αξιωματούχου του υπουργείου Δικαιοσύνης «επικίνδυνη και λανθασμένη». Σημείωσε ότι οι αξιωματούχοι θα πρέπει «να περιμένουν μια πλήρη έρευνα, όχι να κάνουν γενικεύσεις και να δαιμονοποιούν τους νομοταγείς πολίτες».Οι Ιδιοκτήτες Όπλων Αμερικής, μια άλλη οργάνωση υπεράσπισης, δήλωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Δεύτερη Τροπολογία προστατεύει το δικαίωμα των Αμερικανών να φέρουν όπλα ενώ διαδηλώνουν - ένα δικαίωμα που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν πρέπει να παραβιάζει».Η οπλοκατοχή στις μέρες μας μπορεί να αποτελεί πολιτικό σημαίνον της δεξιάς πτέρυγας, αλλά τα δικαιώματα της Δεύτερης Τροπολογίας παραμένουν τα ίδια ανεξάρτητα από τις πολιτικές απόψεις των κατόχων τους. Ίσως αυτή η τραγωδία να εμπνεύσει ορισμένους στην Αριστερά να επανεξετάσουν την εχθρότητά τους προς το δικαίωμα οπλοφορίας.«Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια», είπε.Οι ομάδες για το δικαίωμα στην οπλοκατοχή στρέφονται προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα λόγω της τρέχουσας πολιτικής του ελέγχου των όπλων, όπως ακριβώς οι ομάδες για το δικαίωμα στην άμβλωση στηρίζουν τους Δημοκρατικούς. Αλλά αυτό που δίνει σε αυτές τις ομάδες τη δύναμή τους είναι ότι δεν είναι απλώς υπομονάδες ενός πολιτικού κόμματος, αλλά υποστηρικτές αρχών ενός συγκεκριμένου σκοπού.Τα τελευταία χρόνια, η πολιτική πόλωση έχει διαστρεβλώσει πολλούς από τους κορυφαίους οργανισμούς υπεράσπισης της Αμερικής. Ομάδες όπως η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών και το Sierra Club απομακρύνθηκαν από τις βασικές τους αποστολές επηρεαζόμενες από προοδευτικές μόδες και woke στελέχη. Η NRA έχει χτίσει μια ολοένα και πιο Ρεπουμπλικανική φήμη, παρότι κάποτε υποστήριξε πολλούς Δημοκρατικούς, αν και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί άλλαξαν τις απόψεις τους για τα όπλα.Τελικά, οι περισσότεροι πολιτικοί θα ενδιαφέρονται περισσότερο να παραμείνουν στην εξουσία παρά να υπερασπιστούν οποιαδήποτε συγκεκριμένη αρχή. Οι ομάδες υπεράσπισης που ταυτίζονται με ένα κόμμα θα χάσουν την αξιοπιστία τους στο ευρύτερο κοινό. Όσοι εφαρμόζουν τις αρχές τους με συνέπεια θα ενισχύσουν το κύρος τους.

