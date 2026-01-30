Πολλά ερωτήματα γεννά η προανάκριση στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε το τραγικό εργατικό δυστύχημα με τις 5 νεκρές εργάτριες, όπως γιατί δεν εντοπίστηκε εγκαίρως η διαρροή, γιατί δεν διερευνήθηκε επαρκώς η μυρωδιά του αερίου και τι είδους έλεγχοι και πιστοποιήσεις είχαν πραγματοποιηθεί.

Όπως διαπιστώθηκε από τις πολύωρες έρευνες που διενήργησαν στο σημείο της τραγωδίας κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σωληνώσεις που μεταφέρουν το προπάνιο στο υπόγειο του εργοστασίου σκεπάστηκαν προ εξαμήνου με μπετόν και ενδεχομένως από τότε να προκλήθηκε η διαρροή.

Επίσης, το υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, φέρεται να ήταν «αδήλωτο», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν αισθητήρες αερίων.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλεξαν στοιχεία με βάση την προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσουν αν οι δεξαμενές και η υπογειοποίηση των σωληνώσεων έγιναν με τις απαραίτητες προδιαγραφές και αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα σχέδια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο πόρισμά τους οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας αναφέρουν ότι το μηχάνημα ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και αερίων έδειξε μείξη εκρηκτικών αερίων με χώμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σπινθήρας προκλήθηκε από την αντλία πίεσης νερού που λειτουργεί 24 ώρες. Όταν έγινε η έκρηξη δεν υπήρξε κάποια βάνα για να σταματήσει η διαρροή, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου.

Έξι φάκελοι

Την Τετάρτη μετά από 4 ώρες κατάθεσης οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Γιάννης Σουλιώτης, η εισαγγελέας που ερευνά την υπόθεση έδωσε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης την οποία ανέθεσε στη διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, την ειδική υπηρεσία της πυροσβεστικής που ερευνά την απόφαση. Ζήτησε να λάβουν συμπληρωματικές καταθέσεις αν το κρίνουν απαραίτητο, κυρίως όμως να κατάσχουν όλους τους φακέλους που συνδέονται με την αδειοδότηση της βιομηχανίας στην οποία έγινε η έκρηξη.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι 4 μήνες προκειμένου τα στελέχη της πυροσβεστικής να συγκεντρώσουν όλο το υλικό να το αξιολογήσουν και να συντάξουν τα πορίσματα για να ακολουθήσει η ποινική αξιολόγηση. Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη τα στελέχη της πυροσβεστικής πήγαν στη διεύθυνση ανάπτυξης της περιφέρειας Τρικάλων και κατάσχεσαν έξι φακέλους που αφορούν ακριβώς στην άδεια λειτουργίας της βιομηχανίας, αν έχουν αδειοδοτηθεί οι δεξαμενές, αν είναι σωστή η όδευση των σωλήνων κοκ. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, με τα στελέχη της πυροσβεστικής να πηγαίνουν και σε άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες πχ. Πολεοδομία, προκειμένου να αποκτήσουν μια καθαρή εικόνα για το αν υπήρχαν άδειες, τα κενά κλπ. που θα ενσωματωθούν στη δικογραφία. Στη δικογραφία έχουν ήδη ενσωματωθεί δύο ένορκες καταθέσεις των πραγματογνωμόνων που μιλούν για έκρηξη αερίου, και υπάρχουν οι καταθέσεις επτά υπαλλήλων που μιλούν για οσμή προπανίου, κάποιοι λένε για 30 ημέρες, άλλοι για 3 έως 4 μήνες.

Αντικρουόμενες καταθέσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν δύο καταθέσεις: ο προϊστάμενος βάρδιας ανέφερε ότι «οι υπάλληλοι μού είπαν για την οσμή προπανίου και εγώ το μετέφερα στον υπεύθυνο παραγωγής χωρίς να ξέρω πώς αξιοποίησε εκείνος τη συγκεκριμένη πληροφορία». Αντίθετα, ο υπεύθυνος ασφαλείας, ένα πρόσωπο κλειδί, δήλωσε ότι είναι εξωτερικός συνεργάτης της βιομηχανίας, ότι έχει μάλλον συμβουλευτικό ρόλο, και ότι κανείς ποτέ δεν του είχε αναφέρει ποτέ το θέμα της οσμής, επομένως και της ενδεχόμενης διαρροής προπανίου.

Παράλληλα, η πληροφόρηση από εσωτερικό έλεγχο του Δήμου Τρικκαίων επιβεβαιώνει τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ ότι το υπόγειο, το «σημείο μηδέν» της έκρηξης, δεν είναι αποτυπωμένο σε κανένα σχέδιο της βιομηχανίας.

Τελευταίος αποχαιρετισμός

Βαρύς και ανείπωτος ήταν ο πόνος στις ιδιαίτερες πατρίδες τριών εκ των πέντε γυναικών που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στην έκρηξη.

Στο Γριζάνιο και το Μεγαλοχώρι Τρικάλων και στο Προάστιο της Καρδίτσας παίχτηκε η τελευταία πράξη του δράματος, με τις άτυχες γυναίκες να κηδεύονται μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Ολόκληρο το χωριό, όπου ζούσε η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και προσπάθησε να συμπαρασταθεί με όποιον τρόπο μπορούσε στην οικογένεια.

Πλήθος κόσμου, με άνθη στα χέρια, αποχαιρέτησε την άτυχη γυναίκα, ενώ κατά την εξόδιο ακολουθία η φιλαρμονική του Δήμου Καρδίτσας έπαιξε ένα τιμητικό άσμα. Στη συνέχεια ακολούθησε μακρά πομπή από την εκκλησία μέχρι το κοιμητήριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.