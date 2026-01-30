Σήμερα και αύριο το τελευταίο «αντίο» στους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Το τελευταίο αντίο απευθύνουν σήμερα και αύριο συγγενείς και φίλοι στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα τελεστούν δύο κηδείες. Η πρώτη θα γίνει στις 12:00 στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και η δεύτερη, την ίδια ώρα, στον ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31 Ιανουαρίου, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τρεις νέους από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ οι σοροί θα βρίσκονται εκεί από τις 11:00 το πρωί.

Την ίδια ημέρα, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί ακόμη μία κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 το μεσημέρι, θα γίνει η ταφή ενός ακόμη θύματος στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Ράγισε καρδιές το «αντίο» στους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Οι σοροί των επτά οπαδών επαναπατρίστηκαν χθες το απόγευμα με στρατιωτικό αεροσκάφος C130, το οποίο μετέβη στην Τιμισοάρα ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» περίπου στις 18:00, όπου περίπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν για να υποδεχθούν τους συνοπαδούς τους και να τους συνοδεύσουν με μηχανοκίνητη πορεία στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι επτά σοροί, έφτασαν στο στάδιο της ομάδας, μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, της οδού Βούλγαρη, της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και της οδού Κλεάνθους.

Τα «αετόπουλα» αποχαιρέτησαν τους αδικοχαμένους νέους με κόρνες και συνθήματα όπως «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», ενώ πυρσοί έκαναν «τη νύχτα μέρα».

Ιδιαίτερα συγκινητικές σκηνές εκτυλίχθηκαν και στην Τούμπα κατά την άφιξη των νεκροφόρων. Oι νεκροφόρες, έκαναν τον γύρο του σταδίου ενώ στη συνέχεια στάθηκαν μπροστά στη Θύρα 4 όπου και περίμεναν οι υπόλοιποι φίλαθλοι που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν με όχημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Oι φίλοι της ομάδας που κατέκλυσαν το γήπεδο, σε έντονη συναισθηματική φόρτιση τίμησαν τους νεκρούς, ενώ άναψαν καντηλάκια και κεριά εις μνήμην των παιδιών.

Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 13:00 προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη ερχόμενο από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1) το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ, επαναπατρίζοντας στην Ελλάδα τους δύο από τους τρεις τραυματίες της φονικής σύγκρουσης στη Ρουμανία. Η πτήση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» διήρκεσε περίπου 3 ώρες.

Σε σταθερή κατάσταση οι δύο τραυματίες, στο Παπαγεωργίου

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα εχθές, επαναπατρίστηκαν οι δύο από τους τρεις τραυματίες του δυστυχήματος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, οι δύο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση.

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει για νοσηλεία στην Τιμισοάρα, καθώς υποβλήθηκε υποβλήθηκε σε εγχείριση στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Οι δύο τραυματίες που επέστρεψαν στη χώρα εχθές, ηλικίας 20 και 28 ετών, υποβάλλονται σε εξετάσεις. Τραύμα στο κεφάλι φέρει ο 20χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των οπαδών της αγαπημένης του ομάδας. Οι γιατροί ωστόσο δεν του το επέτρεψαν και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη Χειρουργική κλινική.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με το σκάφος Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ από την Τιμοσοάρα της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια με δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν «Παπαγεωργίου».

