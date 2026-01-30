Ενυδρείο της Νέας Υόρκης έφερε μέσα τους πιγκουίνους, για να μην παγώσουν από το κρύο! (βίντεο) 

Ο πολικός χιονιάς που έπληξε τις περασμένες ημέρες την Νέα Υόρκη και σχεδόν όλες τις ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, από τον Βορρά μέχρι τον Νότο, ανάγκασε ακόμα κι τους πιγκουίνους ενυδρείου να αφήσουν τις πισίνες τους και να μπουν «στα ζεστά» για να μην παγώσουν.

Λόγω των πάρα πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, το Long Island Aquarium μετέφερε 20 πιγκουίνους στις εσωτερικές εγκαταστάσεις.

Οι μαυροπόδαροι αφρικανικοί πιγκουίνοι (Μπλάκφουτ) προτιμούν ήπιες θερμοκρασίες, οπότε όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από 30 βαθμούς, οι πιγκουίνοι πρέπει να μπαίνουν μέσα.

It's too cold in New York for penguins! The Long Island Aquarium in Riverhead brought 20 penguins inside due to the frigid temperatures.

The South African black-footed penguins prefer milder temperatures, so when the temperature gets below 30 degrees, the penguins have to come… pic.twitter.com/rMizPYPS7U — Eyewitness News (@ABC7NY) January 29, 2026

Υπάρχουν τουλάχιστον 18 διαφορετικά είδη πιγκουίνων και πολλά από αυτά κατοικούν σε πιο εύκρατα ή θερμότερα κλίματα, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Αμερική και η Αφρική.

Πέντε είδη θεωρούνται σήμερα απειλούμενα, συμπεριλαμβανομένων των αφρικανικών πιγκουίνων. Η μείωση του πληθυσμού τους οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην απώλεια και καταστροφή των οικοτόπων, στη ρύπανση και στην υπεραλίευση.



