Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ενυδρείο της Νέας Υόρκης έφερε μέσα τους πιγκουίνους, για να μην παγώσουν από το κρύο! (βίντεο) 

Λόγω των πάρα πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, το Long Island Aquarium μετέφερε 20 μαυροπόδαρους αφρικανικούς πιγκουίνους στις εσωτερικές εγκαταστάσεις. 

μαυροπόδαροι αφρικανικοί πιγκουίνοι (Μπλάκφουτ )

Ο πολικός χιονιάς που έπληξε τις περασμένες ημέρες την Νέα Υόρκη και σχεδόν όλες τις ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, από τον Βορρά μέχρι τον Νότο, ανάγκασε ακόμα κι τους πιγκουίνους ενυδρείου να αφήσουν τις πισίνες τους και να μπουν «στα ζεστά» για να μην παγώσουν. 

Λόγω των πάρα πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, το Long Island Aquarium μετέφερε 20 πιγκουίνους στις εσωτερικές εγκαταστάσεις. 

Οι μαυροπόδαροι αφρικανικοί πιγκουίνοι (Μπλάκφουτ) προτιμούν ήπιες θερμοκρασίες, οπότε όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από 30 βαθμούς, οι πιγκουίνοι πρέπει να μπαίνουν μέσα.

Υπάρχουν τουλάχιστον 18 διαφορετικά είδη πιγκουίνων και πολλά από αυτά κατοικούν σε πιο εύκρατα ή θερμότερα κλίματα, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Αμερική και η Αφρική. 

Πέντε είδη θεωρούνται σήμερα απειλούμενα, συμπεριλαμβανομένων των αφρικανικών πιγκουίνων. Η μείωση του πληθυσμού τους οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην απώλεια και καταστροφή των οικοτόπων, στη ρύπανση και στην υπεραλίευση.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νέα Υόρκη πιγκουίνοι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark