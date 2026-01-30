Η Τουρκία εκδίδοντας επ᾽αόριστον NAVTEX επισημοποίησε τις προειδοποιήσεις της σχετικά με τις δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος - οι οποίες αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και αποφεύγουν τη συμφωνία για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας - εκδίδοντας αόριστη NAVTEX. Έτσι αναφέρει η εφημερίδα Milliyet, η οποία, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, σημειώνει πως η γείτονα χώρα μονιμοποίησε τις προειδοποιήσεις της για υφαλοκρηπίδα και δράση στα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.

Όπως υπογραμμίζουν Τούρκοι αναλυτές:

«Παρά τα τρία χρόνια θετικών συναντήσεων μεταξύ των δύο χωρών, η Ελλάδα διεξάγει δραστηριότητες χωρίς συντονισμό με την Τουρκία. Η Τουρκία προσπαθεί να αποτρέψει την Ελλάδα από το να ενεργεί κατά παράβαση των νόμιμων δικαιωμάτων της με την αόριστη NAVTEX. Είναι πιθανό η Ελλάδα να λάβει ορισμένα μέτρα για να υποστηρίξει τη NAVTEX».

Sabah: Δεν επιτρέπουμε τετελεσμένα στο Αιγαίο

Από την πλευρά της η φιλοκυβερνητική Sabah αναφέρει σε δημοσίευμά της πως «σε απάντηση στις ενέργειες της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία αποφάσισε να λάβει μόνιμη και όχι προσωρινή στάση».

«Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας», συνεχίζει, «μέσω επ' αόριστον προειδοποιήσεων NAVTEX στο Αιγαίο, έστειλε το μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει κανένας συμβιβασμός στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα κυριαρχικά δικαιώματα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.