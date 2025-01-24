Διαθέσιμη είναι από σήμερα μέσω του gov.gr, η χορήγηση άδειας εργασίας σε προσωπικό καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και να παραλάβουν την άδεια στη θυρίδα πολίτη στο gov.gr, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν Αστυνομικές Αρχές ή ΚΕΠ για να εκδώσουν την άδεια εργασίας.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων για τους πολίτες και τη διοίκηση, καθώς και στη μείωση της γραφειοκρατίας, όπως τονίζουν τα σχετικά υπουργεία. Παράλληλα, διασφαλίζεται η ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων μέσω της αυτόματης διαλειτουργικότητας με τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου, μειώνοντας τον κίνδυνο λαθών και καθυστερήσεων.

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Εργασία και ασφάλιση» και την υποενότητα «Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων».

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι:

Συνδέονται με τους κωδικούς πρόσβασης ΤaxisΝet ή με τους κωδικούς web banking

Επιβεβαιώνουν στην εφαρμογή τα στοιχεία τους και συμπληρώνουν τις απαραίτητες πληροφορίες

Επιλέγουν αν η φωτογραφία για την άδεια που θα εκδοθεί, θα αντληθεί μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto ή μέσω της εφαρμογής αστυνομικών ταυτοτήτων, εφόσον έχει εκδοθεί δελτίο ταυτότητας την τελευταία δεκαετία.

Με την υποβολή, η αίτηση αποστέλλεται στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, ενώ ταυτόχρονα αποστέλλεται ηλεκτρονικά και στη θυρίδα της Αστυνομικής Αρχής που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος. Οι υπάλληλοι παραλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στο πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας και ελέγχουν την πληρότητα της αίτησης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο αιτών λαμβάνει στη θυρίδα του είτε την άδεια εργασίας είτε την απορριπτική απόφαση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι πολίτες ενημερώνονται με email και SMS. Επιπλέον η άδεια αποστέλλεται στην προσωπική θυρίδα του πολίτη.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από την Ελληνική Αστυνομία, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

