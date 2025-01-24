Ο ΣΚΑΪ τιμά τον Μίμη Δομάζο- Εκτάκτως, απόψε στις 21.00

Ο ΣΚΑΪ τιμά τον Μίμη Δομάζο. Απόψε στις 21.00, μεταδίδει εκτάκτως ένα ωριαίο ντοκιμαντέρ, για την εμβληματική προσωπικότητα, τη ζωή και την καριέρα του «Στρατηγού» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Πρόκειται για μία παραγωγή της COSMOTE TV με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάνη, που παρουσιάζει μέσα από συνεντεύξεις, αφηγήσεις και σπάνιο αρχειακό υλικό το πορτρέτο του σπουδαίου Έλληνα ποδοσφαιριστή, ξεδιπλώνοντας την ίδια την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μέσα από ολοκληρωμένη έρευνα με συνεντεύξεις, δηλώσεις ανθρώπων του αθλητισμού, πρώην συμπαικτών και ανθρώπων που έζησαν από κοντά την πορεία του «θρύλου», σκιαγραφείται το πορτρέτο του «Στρατηγού» Μίμη Δομάζου και αποκαλύπτονται «άγνωστες» πτυχές της πορείας του από τις αλάνες των Αμπελοκήπων όπου μεγάλωσε και το γήπεδο της Λεωφόρου όπου μεγαλούργησε. Ο Μίμης Δομάζος έγινε 50 φορές διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, ενώ αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό από το 1959 με κορυφαία στιγμή τον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ το 1971.

Ένας φόρος τιμής στη ζωή και την καριέρα του μεγάλου ποδοσφαιριστή και μία συναρπαστική αναδρομή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με σημαντικά στιγμιότυπα από τη δράση του στα γήπεδα. Εκτάκτως, απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

