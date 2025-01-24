Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, χαιρέτησε από την πρώτη στιγμή την εκστρατεία «Όχι βενζίνη αν δεν φοράς κράνος» , αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζοντας ότι ξεκίνησε με πρωτοβουλία πρατηριούχου στην Κίσσαμο Κρήτης που έπαυσε να εξυπηρετεί μοτοσικλετιστές χωρίς κράνος μετά από δυστύχημα με θύμα 17χρονο αναβάτη.

«Είμαστε όμως, προσθέτει, κάθετα αντίθετοι και δεν πρόκειται να δεχθούμε την επιβολή προστίμων στα πρατήρια διότι δημιουργεί προβλήματα και μετατρέπεται σε απειλή προς εμάς . Βεβαίως και να συνδράμουμε στην εκστρατεία αυτή αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαταστήσουμε τον ρόλο της αστυνομίας και των ελεγκτικών μηχανισμών του Κράτους».

Υπνεθυμίζεται ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης συνέταξε σχετική τροπολογία με την οποία απαγορεύεται με νόμο η χορήγηση βενζίνης σε όποιον μοτοσικλετιστή δεν φοράει κράνος.

Παράλληλα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε γνωστό πως θα προβλέπονται υψηλά πρόστιμα σε όσους πρατηριούχους δεν συμμορφωθούν με την απαγόρευση, αναφέροντας πως η ΔΗΜΕΑ μαζί με άλλες υπηρεσίες ελέγχου του υπουργείου και την ΕΛΑΣ θα ελέγχουν την εφαρμογή του νόμου.

Η τροπολογία θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, μόλις το Υπουργείο Μεταφορών καταθέσει τον νέο Κ.Ο.Κ. στη Βουλή.

