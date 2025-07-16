Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 43χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών συνελήφθη 43χρονος στον Φοίνικα Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο από δικυκλιστές αστυνομικούς που περιπολούσαν απόμερα σημεία.

Πάνω του βρέθηκαν συσκευασίες με 87,7 γραμμάρια κοκαΐνης και 108 ναρκωτικά χάπια, ιδιόχειρα σημειώματα με συναλλαγές ναρκωτικών, ατζέντα με ονόματα και χρηματικά ποσά που φαίνεται να συνδέονται με εμπόριο ουσιών, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας κ.ά.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε να κατέχει εργαλείο θραύσης υαλοπινάκων, σιδερογροθιά, κουκούλες full face, πέντε χρυσά κοσμήματα και δύο ρολόγια, όπως επίσης τραπεζικές κάρτες με ονόματα κατόχων.

Ο 43χρονος, ο οποίος κατά τη σύλληψή του φέρεται να προέβαλε αντίσταση στους αστυνομικούς, οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

