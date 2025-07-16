Έφυγε από τη ζωή ο πιλότος του ελικοπτέρου του ΣΚΑΪ, Ναούμ Παπαγιάννης.
Ο Ναούμ Παπαγιάννης, ένας υπέροχος άνθρωπος, επί σειρά ετών κάλυπτε από αέρος όλα τα έκτακτα γεγονότα του ΣΚΑΪ.
Η εξόδιος ακολουθία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10:00, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος, στο Χαλάνδρι.
Ο ΣΚΑΪ στέλνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Πηγή: skai.gr
