Αδέσποτα: Αύξηση χρηματοδότησης διεκδικούν 160 δήμοι

Κοινό μέτωπο για την άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση προκειμένου να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση για τη διαχείριση και φροντίδα των αδέσποτων ζώων συγκροτούν 160 δήμοι της χώρας. Μάλιστα, το διάστημα αυτό προωθούν προς ψήφιση στα δημοτικά συμβούλια σχετικά με την αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το voria.gr, είχε προηγηθεί συνάντηση τον περασμένο Μάρτιο στην Αθήνα 160 αιρετών, αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων από τους δήμους, παρουσία και του υφυπουργού Βασίλη Σπανάκη, ο οποίος άκουσε τα προβλήματα και τις προτάσεις. Μάλιστα, έχει συσταθεί και μια άτυπη επιτροπή από τους πέντε μεγάλους δήμους της χώρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πάτρας και Λάρισας.

Την περασμένη Δευτέρα μετά από εισήγηση του αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας Βασίλη Διαμαντάκη εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης το ψήφισμα, στο οποίο ουσιαστικά γίνεται λόγος για απουσία εθνικής στρατηγικής και επαρκών πόρων.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο ψήφισμα, αν και η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει επωμιστεί, βάσει νομοθεσίας, την ευθύνη για τη φροντίδα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, «δεν έχει προβλεφθεί αντίστοιχη και επαρκής χρηματοδότηση από την Πολιτεία, ώστε να μπορέσουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες σίτισης, περίθαλψης, στείρωσης και διαβίωσης των ζώων».

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «σήμερα, η κρατική επιχορήγηση προς τους δήμους καλύπτει μόλις το 17% των συνολικών δαπανών που απαιτούνται για την κάλυψη αυτών των υποχρεώσεων» και το υπόλοιπο κόστος, στη συντριπτική του πλειονότητα, καλύπτεται από δημοτικούς πόρους ή/και από ιδιώτες με ευαισθησία στη φιλοζωία.

Όπως εξήγησε ο κ. Διαμαντάκης, ο δήμος Θεσσαλονίκης ενώνει τη φωνή του με το αίτημα πάνω από 300 αντιπροσώπων από 160 δήμους για αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής, όπως εκφράστηκε στην Πανελλήνια Συνάντηση Εργασίας. «Ο κ. Σπανάκης δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει λύσεις για τα προβλήματα που του θέσαμε και με αλλαγή νομοθεσίας και αύξηση χρηματοδότησης», τόνισε ο αντιδήμαρχος. Μόνο ο δήμος Θεσσαλονίκης λαμβάνει από την κρατική επιχορήγηση 93.000 ευρώ όταν απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων και των εργαζομένων 700.000 ευρώ.

Στο ψήφισμα σημειώνονται τα ζητήματα με τους 160 δήμους να διεκδικούν τα εξής:

1. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, ώστε να καλύπτει τουλάχιστον το 80% των πραγματικών λειτουργικών δαπανών, από το σημερινό 16–17%.

2. Πρόσληψη μόνιμου κτηνιατρικού προσωπικού σε δημοτικά κτηνιατρεία, με θεσμοθετημένες οργανικές θέσεις, για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών φροντίδας, στείρωσης και περίθαλψης.

3. Άμεση ενεργοποίηση και διάθεση των αδέσμευτων κονδυλίων του προγράμματος "Φιλόδημος", καθώς και επανεκκίνηση του προγράμματος χρηματοδότησης για δημιουργία ή αναβάθμιση καταφυγίων και κτηνιατρείων.

4. Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4830/2021): Ζητείται η απόσυρση διατάξεων που καθιστούν ποινικά υπόλογους τους αιρετούς χωρίς σαφές νομικό πλαίσιο, καθώς και η έναρξη διαβούλευσης για νέο, εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό νόμο, με τη συμμετοχή των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5. Καθορισμός ενιαίου πρωτοκόλλου για την αξιολόγηση "επιθετικής συμπεριφοράς" ζώου:

Ζητείται να θεωρείται επιθετικό ένα ζώο μόνο εφόσον έχει επιδείξει επικίνδυνη συμπεριφορά (π.χ. δάγκωμα).

Να εισάγεται υποχρεωτικά σε καταφύγιο για παρακολούθηση και αξιολόγηση από κτηνίατρο και εξειδικευμένο εκπαιδευτή ζώων, οι οποίοι θα γνωμοδοτούν από κοινού για την περαιτέρω διαχείρισή του.

6. Συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. στην εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων που αφορούν δεσποζόμενα ζώα, ιδίως ως προς την επιβολή προστίμων για μη περισυλλογή περιττωμάτων, για βόλτα χωρίς λουρί (εκτός ειδικά ορισμένων πάρκων σκύλων), καθώς και για τον έλεγχο της ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως και οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας, συντάσσεται με τα παραπάνω αιτήματα και εκφράζει την πρόθεσή του να συμμετάσχει ενεργά σε κάθε προσπάθεια διαμόρφωσης ενός βιώσιμου και ρεαλιστικού πλαισίου για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, με σεβασμό τόσο προς τα ίδια τα ζώα όσο και προς τις δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καταλήγει το ψήφισμα.

Η δράση της διοίκησης Αγγελούδη για τα αδέσποτα σε 18 μήνες

Αναλυτικά στοιχεία για τα όσα έχει πράξει η διοίκηση του Στέλιου Αγγελούδη κατά τη διάρκεια των 18 μηνών έδωσε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Διαμαντάκης. Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ανέφερε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα έγιναν 786 στειρώσεις και 268 εμβολιασμοί – αποπαρασιτώσεις. Παράλληλα, καταγράφηκαν 590 περιθάλψεις και μέσω του δήμου 100 υιοθεσίες αδέσποτων. Να σημειωθεί ότι η δημοτική αρχή σταδιακά παραδίδει προς χρήση για τους μικρούς και μεγάλους τετράποδους τα πάρκα σκύλων ενώ ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία το δημοτικό κτηνιατρείο.

Πηγή: skai.gr

