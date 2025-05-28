Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου απασχολούν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, με πρωταγωνιστή έναν 48χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να κακοποιούσε συστηματικά τον ανιψιό του για σειρά ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται ότι προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του τότε ανήλικου, από το 2003 έως το 2011, όταν το παιδί ήταν μεταξύ 9 και 17 ετών. Η καταγγελία έγινε πρόσφατα από το θύμα, που σήμερα είναι 31 ετών, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Μετά την καταγγελία, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου, εκεί όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου και γι' αυτόν τον λόγο.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί βαριές κατηγορίες, όπως βιασμός και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση, με τον 48 να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το ερχόμενο Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

