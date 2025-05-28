Ελεύθερη έφυγε από τα δικαστήρια η θεία της 7χρονου κοριτσιού που τραυματίστηκε χθες θανάσιμα όταν πέρασε από τζαμαρία σε διαμέρισμα της Καλλιθέας.
Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα για το περιστατικό.
Η 37χρονη θεία της 7χρονης που έχασε με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή της οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στην Ευελπίδων κατηγορουμένη - σύμφωνα με τη δικογραφία - για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Το περιστατικό έγινε παρουσία της 37χρονης, η οποία - όντας νοσηλεύτρια - φαίνεται να έδωσε μεγάλη μάχη για σώσει τη μικρή ανιψιά της.
Η γυναίκα θα είναι ελεύθερη μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού του παιδιού.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.