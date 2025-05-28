Λογαριασμός
Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα η θεία του άτυχου 7χρονου κοριτσιού στην Καλλιθέα 

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα για το περιστατικό

astynomia

Ελεύθερη έφυγε από τα δικαστήρια η θεία της 7χρονου κοριτσιού που τραυματίστηκε χθες θανάσιμα όταν πέρασε από τζαμαρία σε διαμέρισμα της Καλλιθέας. 

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα για το περιστατικό.

Η 37χρονη θεία της 7χρονης που έχασε με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή της οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στην Ευελπίδων κατηγορουμένη - σύμφωνα με τη δικογραφία - για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και ανθρωποκτονία από αμέλεια. 

Το περιστατικό έγινε παρουσία της 37χρονης,  η οποία - όντας νοσηλεύτρια - φαίνεται να έδωσε μεγάλη μάχη για σώσει τη μικρή ανιψιά της. 

Η γυναίκα θα είναι ελεύθερη μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού του παιδιού. 

