Ελεύθερη έφυγε από τα δικαστήρια η θεία της 7χρονου κοριτσιού που τραυματίστηκε χθες θανάσιμα όταν πέρασε από τζαμαρία σε διαμέρισμα της Καλλιθέας.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα για το περιστατικό.

Η 37χρονη θεία της 7χρονης που έχασε με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή της οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στην Ευελπίδων κατηγορουμένη - σύμφωνα με τη δικογραφία - για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το περιστατικό έγινε παρουσία της 37χρονης, η οποία - όντας νοσηλεύτρια - φαίνεται να έδωσε μεγάλη μάχη για σώσει τη μικρή ανιψιά της.

Η γυναίκα θα είναι ελεύθερη μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού του παιδιού.

