Κτηνωδία στα Μέγαρα: Έδεσαν σκύλο με πέτρα στο λαιμό και τον πέταξαν στη θάλασσα - Τον βρήκε πνιγμένο ψαροτουφεκάς

Ο δράστης είχε βάλει στον σκύλο, πέτρα στον λαιμό 

κτηνωδία

Ένα αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισε τυχαία ψαροτουφεκάς στην παραλία της Αγίας Τριάδας, στα Μέγαρα, όταν εντόπισε μέσα στο νερό πνιγμένο σκύλο, δεμένο με μια πέτρα στον λαιμό.

Το φρικιαστικό περιστατικό έκανε γνωστό με ανάρτησή του χρήστης του Facebook, ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για καθαρή δολοφονία καθώς ο δράστης ή οι δράστες «του είχαν δέσει κεφάλι και ποδαράκια».

Ο ψαροτουφεκάς ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό, κλιμάκιο του οποίου κατέφθασε στο σημείο και ανέσυρε τον σκύλο. 

