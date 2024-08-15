Ένα αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισε τυχαία ψαροτουφεκάς στην παραλία της Αγίας Τριάδας, στα Μέγαρα, όταν εντόπισε μέσα στο νερό πνιγμένο σκύλο, δεμένο με μια πέτρα στον λαιμό.

Το φρικιαστικό περιστατικό έκανε γνωστό με ανάρτησή του χρήστης του Facebook, ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για καθαρή δολοφονία καθώς ο δράστης ή οι δράστες «του είχαν δέσει κεφάλι και ποδαράκια».

Ο ψαροτουφεκάς ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό, κλιμάκιο του οποίου κατέφθασε στο σημείο και ανέσυρε τον σκύλο.

Δείτε την ανάρτηση- Σκληρές εικόνες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.