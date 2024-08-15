Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καρυδιά Κομοτηνής

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε κοντά σε οικισμό, αλλά δεν απείλησε σπίτια

UPDATE: 17:22
πυροσβεστική

Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Καρυδιά Κομοτηνής.

Στο σημείο παραμένουν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Νωρίτερα επιχείρησαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Κινητοποιήθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση, η αστυνομία, καθώς και εθελοντές.

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα από το 112 το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. 

