Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Καρυδιά Κομοτηνής.
Στο σημείο παραμένουν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Νωρίτερα επιχείρησαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Κινητοποιήθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση, η αστυνομία, καθώς και εθελοντές.
Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα από το 112 το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Πηγή: skai.gr
