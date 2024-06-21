Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Νεοχώρι Οιχαλίας, όπου και σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Η φωτιά ξέσπασε μετά τις 3 το μεσημέρι.
Πηγή: skai.gr
