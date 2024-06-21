Λογαριασμός
Φωτιά στο Νεοχώρι Οιχαλίας κοντά στον Μελιγαλά, στη Μεσσηνία - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

 Η φωτιά ξέσπασε μετά τις 15:00

Πυρκαγιά στον Μελιγαλά

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Νεοχώρι Οιχαλίας, όπου και σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά ξέσπασε μετά τις 3 το μεσημέρι.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μεσσηνία Φωτιά
