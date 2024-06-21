Ξέχασαν να αποβιβάσουν 9χρονο αγοράκι με πρόβλημα αναπηρίας από σχολικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να μείνει για τουλάχιστον μισή ώρα μέσα στο όχημα και να υποστεί αφυδάτωση.

Για το περιστατικό, που συνέβη πέρσι τον Σεπτέμβριο, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία συγγενικού προσώπου του ανήλικου, καταδικάστηκαν ο οδηγός του λεωφορείου και μία συνοδός - παιδαγωγός. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τούς έκρινε ένοχους για σωματική βλάβη από αμέλεια και επέβαλε στον καθένα ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με τριετή αναστολή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το 9χρονο (τότε) αγοράκι επρόκειτο να παρακολουθήσει απογευματινό πρόγραμμα σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και γι' αυτόν τον λόγο επιβιβάστηκε στο λεωφορείο από το σπίτι του. Στο ίδιο όχημα βρίσκονταν κι άλλα παιδιά που παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα. Φτάνοντας στο ΚΔΑΠ, τα παιδιά αποβιβάστηκαν κανονικά από το λεωφορείο, εκτός από τον 9χρονο, χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό από κανέναν. Χρειάστηκε να περάσει κάποια ώρα για να διαπιστωθεί από τον οδηγό της επόμενης βάρδιας ότι το παιδί είχε εγκαταλειφθεί στο λεωφορείο.

Η υπεράσπιση προσκόμισε ιατρικά έγγραφα σύμφωνα με τα οποία το παιδί υπέστη αφυδάτωση, ενώ η εισαγγελέας μίλησε για «σοκ» που βίωσε το αγοράκι.

«Κοίταξα επίμονα αλλά δεν το είδα το παιδί. Τι να σας πω, κατηγορώ τον εαυτό μου» ανέφερε στην απολογία του ο 43χρονος οδηγός. Από την πλευρά της η 24χρονη παιδαγωγός απολογήθηκε: «Δεν το είδα το παιδί, μάλλον επειδή είχε ξαπλώσει, είχε κοιμηθεί. Θα έπρεπε να περάσω απ' όλες τις θέσεις να κοιτάξω. Δεν μου είχε τύχει μέχρι τότε ποτέ το παραμικρό παράπτωμα. Στενοχωρήθηκα κι έχω βαρύ αίσθημα ευθύνης. Κάνω τη δουλειά αυτή γιατί την αγαπώ. Προφανώς μου στοιχίζει αυτό που έγινε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.