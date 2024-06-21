Λογαριασμός
Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου - Αναποδογύρισε όχημα

Το αυτοκίνητο αναποδογύρισε έπειτα από σύγκρουση με άλλα οχήματα, στην περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα μετά την έξοδο Δουκίσσης Πλακεντίας

Κυκλοφοριακό κομφούζιο αυτήν την ώρα επικρατεί στην Αττική Οδό και ειδικότερα στην περιφερειακή Υμηττού στο ρεύμα προς Ελευσίνα μετά την έξοδο Δουκίσσης Πλακεντίας.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο αναποδογύρισε έπειτα από σύγκρουση με άλλα οχήματα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις πάνω από μισή ώρα.

Η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο. Καθυστερήσεις επίσης υπάρχουν στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση.

