Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοταξιακό χώρο στη θέση Λαγκάδα Λεπενούς, το πρωί της Τρίτης 25/6.

Από τη φωτιά υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στο εργοτάξιο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 σε εργοτάξιο όπου παράγεται πίσσα, με πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση. Προς ώρας δεν έχει αποσαφηνιστεί το τι ακριβώς οδήγησε στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής έχει σπεύσει στο σημείο και επιχειρεί για την κατάσβεση ενώ παράλληλα διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, σύμφωνα με μαρτυρίες, ακολούθησαν εκρήξεις, καθότι στο εργοτάξιο υπήρχαν εύφλεκτα υλικά.

Στο σημείο βρίσκεται και δύναμη της Αστυνομίας, ενώ η διέλευση των οχημάτων από και προς το σημείο έχει απαγορευτεί.

